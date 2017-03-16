Группа "Первого декабря" призвала власти не соглашаться на иллюзорный мир ценой капитуляции

В Группе убеждены, что готовность к компромиссам российские власти воспринимают как слабость противоположной стороны: "Соглашения для нее - не более чем ничтожные бумажки. Ее оружие - ложь, вероломство, пренебрежение к нормам международного права. Она живет инстинктами жестокой империи, потеряла "величие" и теперь хочет вернуть ее любой ценой".

Участники Группы подчеркнули, что сейчас Украинцы платят дорогую цену за право и возможность быть свободными - мы становимся сильнее, чем были до сих пор.

"Мы лучше понимаем, что никто не сможет победить Украину, если мы сами не разрушим ее изнутри. Поэтому нас беспокоит состояние политического класса Украины, его жадность, готовность растворить интересы государства в "болезненных компромиссах" в пользу собственных интересов, его равнодушие к элементарным потребностям простых людей. Беспокоит нас и отсутствие у правящей элиты стратегического видения перспектив развития нашего государства", - говорится в обращении.

"Мир не любит слабых - мы в этом тоже убедились. Поэтому единственный наш путь - становиться сильными. Духовно, экономически, оружием. Становясь сильными, мы сможем победить и достичь мира", - отмечают в обращении и напоминают слова Ивана Франко:“Супокій — святеє діло в супокійнії часи. Та якщо в часи розбою ти зовеш до супокою — зрадник або трус єси”.

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Напомним, что созданная в двадцатую годовщину референдума инициативная группа «Первого декабря", в которую вошли видные представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Мирослав Попович, Всеволод Речицкий, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив, имеет целью распространять нравственные ценности и способствовать установлению в стране новых правил.