Группа "Первого декабря" призвала власти не соглашаться на иллюзорный мир ценой капитуляции

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 44705 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105865 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121277 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180389 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131586 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125713 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106556 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107580 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Группа "Первого декабря" призвала власти не соглашаться на иллюзорный мир ценой капитуляции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Участники группы "Первого декабря" призвали украинскую власть и общество не соглашаться на иллюзорный "мир" циноюкапитуляци, ведь это только поощрит врага к новой агрессии. Об этом говорится в заявлении Группы, которую обнародовали 16 марта ее участники Владимир Панченко, Юрий Щербак и Иосиф Зисельс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу группы.

В Группе убеждены, что готовность к компромиссам российские власти воспринимают как слабость противоположной стороны: "Соглашения для нее - не более чем ничтожные бумажки. Ее оружие - ложь, вероломство, пренебрежение к нормам международного права. Она живет инстинктами жестокой империи, потеряла "величие" и теперь хочет вернуть ее любой ценой".

Участники Группы подчеркнули, что сейчас Украинцы платят дорогую цену за право и возможность быть свободными - мы становимся сильнее, чем были до сих пор.

"Мы лучше понимаем, что никто не сможет победить Украину, если мы сами не разрушим ее изнутри. Поэтому нас беспокоит состояние политического класса Украины, его жадность, готовность растворить интересы государства в "болезненных компромиссах" в пользу собственных интересов, его равнодушие к элементарным потребностям простых людей. Беспокоит нас и отсутствие у правящей элиты стратегического видения перспектив развития нашего государства", - говорится в обращении.

"Мир не любит слабых - мы в этом тоже убедились. Поэтому единственный наш путь - становиться сильными. Духовно, экономически, оружием. Становясь сильными, мы сможем победить и достичь мира", - отмечают в обращении и напоминают слова Ивана Франко:“Супокій — святеє діло в супокійнії часи. Та якщо в часи розбою ти зовеш до супокою — зрадник або трус єси”.

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Напомним, что созданная в двадцатую годовщину референдума инициативная группа «Первого декабря", в которую вошли видные представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Мирослав Попович, Всеволод Речицкий, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив, имеет целью распространять нравственные ценности и способствовать установлению в стране новых правил.

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