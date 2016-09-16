Група осіб скоїла розбійний напад на київський офіс
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Четверо невідомих увірвалися до офісного приміщення та, погрожуючи зброєю працівникам, намгаалися викрасти сейф із грошима. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від директора фірми про те, що на його офіс напали невідомі в балаклавах.
За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь столичної поліції та працівники кінологічної служби. Правоохоронці поспілкувалися зі співробітниками офісу та з’ясували усі обставини події.
Зі слів постраждалих, до приміщення увірвалися четверо чоловіків у балаклавах і, погрожуючи предметами, схожими на автоматичну зброю, почали вимагати гроші від директора фірми. Під час нападу всім співробітникам наказали лягти на підлогу та зв’язали руки.
Один із правопорушників відібрав у працівниці ключі від дверей кімнати, в якій знаходився сейф. Після того, як зловмисникам не вдалося відкрити двері, вони втекли.
Двом чоловікам, яких побили зловмисники, надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.
За цим фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження із попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.