Група нелегалів намагалася потрапити до Росії вантажним поїздом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Група нелегалів у складі 3 азербайджанців, узбека та українця намагалися потрапити до Росії у вагонах вантажного поїзду. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Сьогодні вночі прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками оперативного відділу Східного регіонального управління затримали п’ятьох осіб, які намагались покинути територію України вантажним потягом поза прикордонним контролем”, — йдеться у повідомленні.
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Правоохоронцями була отримана інформація про змову правопорушників з бригадою вантажного потяга “Куп’янськ-Валуйки” щодо незаконного переміщення через українсько-російський кордон групи нелегальних мігрантів. На залізничну станцію “Тополі” висунулась спільна група для виявлення та затримання порушників. Але за результатами ретельного огляду потяга, правоохоронцями не було виявлено осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Тому одразу було розпочато додаткові пошукові дії.
У результаті подальшої перевірки, прикордонники за допомогою службового собаки виявили п’ятьох осіб неподалік села Лиман, що за 5 кілометрів від залізничної станції “Тополі”. Один з правопорушників намагався втекти, однак прикордонники затримали його, як і решту.
За результатами перевірочних заходів встановлено, що 3 громадян Азербайджану 1988, 1985, 1965 років народження та 1 громадянин Узбекистану 1995 року народження у супроводі провідника, 39-річного громадянина України, вступили у змову з бригадою вантажного потяга для незаконного перетину державного кордону поза пунктом пропуску, адже російські правоохоронні служби заборонили їм в’їзд до РФ.
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Усіх затриманих встановленим порядком було передано представникам Національної поліції, їх подальшу долю вирішить суд. До компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про вчинення правопорушення за статтею 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.