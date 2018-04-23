Группа нелегалов пыталась попасть в Россию грузовым поездом

“Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками оперативного отдела Восточного регионального управления задержали пятерых человек, которые пытались покинуть территорию Украины грузовым поездом без пограничного контроля”, — говорится в сообщении.

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Правоохранителями была получена информация о заговоре правонарушителей с бригадой грузового поезда “Купянск-Валуйки” относительно незаконного перемещения через российско-украинскую границу группы нелегальных мигрантов. На железнодорожную станцию ​​"Тополя" выдвинулась совместная группа для выявления и задержания нарушителей. Но по результатам тщательного осмотра поезда, правоохранителями не было выявлено лиц, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Поэтому сразу было начато дополнительные поисковые действия.

В результате дальнейшей проверки пограничники с помощью служебной собаки обнаружили пять человек возле села Лиман, что в 5 километрах от железнодорожной станции “Тополя”. Один из правонарушителей пытался убежать, однако пограничники задержали его, как и остальных.

По результатам проверочных мероприятий установлено, что 3 граждан Азербайджана 1988, 1985, 1965 годов рождения и 1 гражданин Узбекистана 1995 года рождения в сопровождении проводника, 39-летнего гражданина Украины, вступили в сговор с бригадой грузового поезда для незаконного пересечения государственной границы вне пункта пропуска, ведь российские правоохранительные службы запретили им въезд в РФ.

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Все задержанные в установленном порядке были переданы представителям Национальной полиции, их дальнейшую судьбу решит суд. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении правонарушения по статье 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.