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Група депутатів-консерваторів планує висловити недовіру Т.Мей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. 40 депутатів від Консервативної партії погодилися підписати спільний лист про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей. Про це пише The Times, передає УНН.

Таке рішення депутати прийняли на тлі того, як Євросоюз погрожує заморозити переговори по Brexit, якщо Британія не узгодить всі фінансові питання, що стосуються виходу з блоку.

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Сторону депутатів-"змовників" зайняли також і деякі міністри, підкреслює видання. Причиною стала позиція Мей по Brexit.

Така ситуація, як наголошується, в кінцевому підсумку може призвести до відставки Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей призначила новим міністром з питань міжнародного розвитку Пенні Мордент. Вона замінить на цій посаді Пріті Патель, яка напередодні пішла у відставку.

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