Група депутатів-консерваторів планує висловити недовіру Т.Мей

Таке рішення депутати прийняли на тлі того, як Євросоюз погрожує заморозити переговори по Brexit, якщо Британія не узгодить всі фінансові питання, що стосуються виходу з блоку.

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Сторону депутатів-"змовників" зайняли також і деякі міністри, підкреслює видання. Причиною стала позиція Мей по Brexit.

Така ситуація, як наголошується, в кінцевому підсумку може призвести до відставки Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей призначила новим міністром з питань міжнародного розвитку Пенні Мордент. Вона замінить на цій посаді Пріті Патель, яка напередодні пішла у відставку.