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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26656 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45045 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42575 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100864 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98625 просмотра

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Группа депутатов-консерваторов планирует выразить недоверие Т.Мэй

Группа депутатов-консерваторов планирует выразить недоверие Т.Мэй

Киев  •  УНН

 • 10220 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. 40 депутатов от Консервативной партии согласились подписать совместное письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Такое решение депутаты приняли на фоне того, как Евросоюз угрожает заморозить переговоры по Brexit, если Британия не согласует все финансовые вопросы, касающиеся выхода из блока.

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Сторону депутатов "заговорщиков" заняли также и некоторые министры, подчеркивает издание. Причиной стала позиция Мэй по Brexit.

Такая ситуация, как отмечается, в конечном итоге может привести к отставке Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром по вопросам международного развития Пенни Мордент . Она заменит на этом посту Прити Пател, накануне ушла в отставку.

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