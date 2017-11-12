Группа депутатов-консерваторов планирует выразить недоверие Т.Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. 40 депутатов от Консервативной партии согласились подписать совместное письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Об этом пишет The Times, передает УНН.
Такое решение депутаты приняли на фоне того, как Евросоюз угрожает заморозить переговоры по Brexit, если Британия не согласует все финансовые вопросы, касающиеся выхода из блока.
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Сторону депутатов "заговорщиков" заняли также и некоторые министры, подчеркивает издание. Причиной стала позиция Мэй по Brexit.
Такая ситуация, как отмечается, в конечном итоге может привести к отставке Мэй.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром по вопросам международного развития Пенни Мордент . Она заменит на этом посту Прити Пател, накануне ушла в отставку.