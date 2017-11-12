Группа депутатов-консерваторов планирует выразить недоверие Т.Мэй

Такое решение депутаты приняли на фоне того, как Евросоюз угрожает заморозить переговоры по Brexit, если Британия не согласует все финансовые вопросы, касающиеся выхода из блока.

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Сторону депутатов "заговорщиков" заняли также и некоторые министры, подчеркивает издание. Причиной стала позиция Мэй по Brexit.

Такая ситуация, как отмечается, в конечном итоге может привести к отставке Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром по вопросам международного развития Пенни Мордент . Она заменит на этом посту Прити Пател, накануне ушла в отставку.