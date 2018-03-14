Група DCH в рамках приватно-державного партнерства побудує сучасний міжнародний аеропорт в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Власник і президент DCH Олександр Ярославський розповів ЗМІ про намір зайнятися модернізацією міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", повідомляє УНН.
"У DCH є унікальний досвід комплексного управління аеропортом. У Харкові ми, по суті, побудували все з нуля, потім крок за кроком розвивали, а зараз вже посідає призові місця в міжнародних рейтингах. Із задоволенням застосуємо наші знання в Дніпрі. Регіон цікавий, потенціал великий, буде прекрасний, потрібний Україні проект. Я вже попередньо обговорив із зацікавленими сторонами "дорожню карту". І готовий починати рух", - повідомив він.
Так, в рамках масштабного проекту підготовки Харкова до Євро-2012 група DCH в форматі приватно-державного партнерства фактично перебудувала міжнародний аеропорт "Харків". Сума інвестицій Олександра Ярославського в будівництво аеровокзального комплексу з трьох терміналів та благоустрій прилеглої території становили 107,7 млн доларів. Згідно з рейтингом ACI EUROPE (Міжнародна рада аеропортів), міжнародний аеропорт Харків увійшов до числа європейських аеропортів, які продемонстрували найбільше зростання пасажиропотоку за 2016 рік у категорії аеропорти з пасажиропотоком до 5 млн осіб з показником + 60,1% в порівнянні з попереднім роком.