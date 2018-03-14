Группа DCH в рамках частно-государственного партнерства построит современный международный аэропорт в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Владелец и президент DCH Александр Ярославский рассказал СМИ о намерении заняться модернизацией международного аэропорта “Днепропетровск”, сообщает УНН.
“У DCH есть уникальный опыт комплексного управления аэропортом. В Харькове мы, по сути, построили все с нуля, потом шаг за шагом развивали, а сейчас уже занимаем призовые места в международных рейтингах. С удовольствием применим наши знания в Днепре. Регион интересный, потенциал большой, будет прекрасный, нужный Украине проект. Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами „дорожную карту“. И готов начинать движение”, — сообщил он.
Как известно, в рамках масштабного проекта подготовки Харькова к Евро-2012 группа DCH в формате частно-государственного партнерства фактически перестроила Международный аэропорт “Харьков”. Сумма инвестиций Александра Ярославского в строительство аэровокзального комплекса из трех терминалов и благоустройство прилегающей территории составили 107,7 млн долларов. Согласно рейтингу ACI EUROPE (Международный совет аэропортов), Международный аэропорт Харьков вошел в число европейских аэропортов, продемонстрировавших наибольший рост пассажиропотока за 2016 год в категории аэропорты с пассажиропотоком до 5 млн человек с показателем +60,1% по сравнению с предыдущим годом.