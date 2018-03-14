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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31781 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46929 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51149 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100410 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90308 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103426 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110429 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116959 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Группа DCH в рамках частно-государственного партнерства построит современный международный аэропорт в Днепре

Группа DCH в рамках частно-государственного партнерства построит современный международный аэропорт в Днепре

Киев  •  УНН

 • 7224 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Владелец и президент DCH Александр Ярославский рассказал СМИ о намерении заняться модернизацией международного аэропорта “Днепропетровск”, сообщает УНН.

“У DCH есть уникальный опыт комплексного управления аэропортом. В Харькове мы, по сути, построили все с нуля, потом шаг за шагом развивали, а сейчас уже занимаем призовые места в международных рейтингах. С удовольствием применим наши знания в Днепре. Регион интересный, потенциал большой, будет прекрасный, нужный Украине проект. Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами „дорожную карту“. И готов начинать движение”, — сообщил он.

Как известно, в рамках масштабного проекта подготовки Харькова к Евро-2012 группа DCH в формате частно-государственного партнерства фактически перестроила Международный аэропорт “Харьков”. Сумма инвестиций Александра Ярославского в строительство аэровокзального комплекса из трех терминалов и благоустройство прилегающей территории составили 107,7 млн долларов. Согласно рейтингу ACI EUROPE (Международный совет аэропортов), Международный аэропорт Харьков вошел в число европейских аэропортов, продемонстрировавших наибольший рост пассажиропотока за 2016 год в категории аэропорты с пассажиропотоком до 5 млн человек с показателем +60,1% по сравнению с предыдущим годом.

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