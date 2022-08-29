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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Грозові дощі на заході та 34-градусна спека: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 180859 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні на частині території України очікуються грозові дощі, температура повітря сягатиме при цьому до 34 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Грозові дощі на заході та 34-градусна спека: прогноз погоди на сьогодні

Цитата

"29 серпня вночі у східних, північно-східних, вдень у західних та Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 29-34°, у західних областях 23-28°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°, у Києві вночі 16-18°, вдень 30-32°.

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