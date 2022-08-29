Грозовые дожди на западе и 34-градусная жара: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"29 августа ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°; днем 29-34°, в западных областях 23-28°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°, в Киеве ночью 16-18°, днем 30-32°.