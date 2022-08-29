Грозовые дожди на западе и 34-градусная жара: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня на части территории Украины ожидаются грозовые дожди, температура воздуха будет достигать при этом до 34 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
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"29 августа ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°; днем 29-34°, в западных областях 23-28°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°, в Киеве ночью 16-18°, днем 30-32°.