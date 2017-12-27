Гройсман заявив, що проситиме Президента звільнити керівника "Укроборонпрому" (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав керівника "Укроборонпрому" піти у відставку через невиплату заборгованості із зарплати працівникам "Миколаївського суднобудівного заводу". Про це він сьогодні заявив під час засідання уряду, передає УНН.
“Я сьогодні підпишу подання на ім’я Президента, а раджу керівнику „Укроборонпрому“ сьогодні звільнитися самостійно. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, не зроблено — до побачення. Шукайте іншу роботу”, — заявив він.
В.Гройсман нагадав, що на одному із засідань уряд доручив керівнику “Укроборонпрому” погасити заборгованість із зарплати у “Миколаївському суднобудівному заводі”. Однак цього не було зроблено.
Як повідомляв УНН, Кабмін зобов'язав виплатити борги робітникам Миколаївського суднобудівного заводу до 25 грудня.