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Гройсман заявив, що проситиме Президента звільнити керівника "Укроборонпрому" (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав керівника "Укроборонпрому" піти у відставку через невиплату заборгованості із зарплати працівникам "Миколаївського суднобудівного заводу". Про це він сьогодні заявив під час засідання уряду, передає УНН.

Гройсман заявив, що проситиме Президента звільнити керівника "Укроборонпрому" (доповнено)

“Я сьогодні підпишу подання на ім’я Президента, а раджу керівнику „Укроборонпрому“ сьогодні звільнитися самостійно. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, не зроблено — до побачення. Шукайте іншу роботу”, — заявив він.

В.Гройсман нагадав, що на одному із засідань уряд доручив керівнику “Укроборонпрому” погасити заборгованість із зарплати у “Миколаївському суднобудівному заводі”. Однак цього не було зроблено.

Як повідомляв УНН, Кабмін зобов'язав виплатити борги робітникам Миколаївського суднобудівного заводу до 25 грудня.

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