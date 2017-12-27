Гройсман заявил, что будет просить Президента уволить руководителя "Укроборонпрома" (дополнено)

“Я сегодня подпишу представление на имя Президента, а советую руководителю „Укроборонпрома“ сегодня уволиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано — до свидания. Ищите другую работу”, — заявил он.

В.Гройсман напомнил, что на одном из заседаний правительство поручило руководителю “Укроборонпрома” погасить задолженность по зарплате в “Николаевском судостроительном заводе”. Однако этого не было сделано.

Как сообщал УНН, Кабмин обязал выплатить долги рабочим Николаевского судостроительного завода до 25 декабря.