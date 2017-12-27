Гройсман заявил, что будет просить Президента уволить руководителя "Укроборонпрома" (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал руководителя "Укроборонпрома" уйти в отставку из-за невыплаты задолженности по зарплате работникам "Николаевского судостроительного завода". Об этом он сегодня заявил во время заседания правительства, передает УНН.
“Я сегодня подпишу представление на имя Президента, а советую руководителю „Укроборонпрома“ сегодня уволиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано — до свидания. Ищите другую работу”, — заявил он.
В.Гройсман напомнил, что на одном из заседаний правительство поручило руководителю “Укроборонпрома” погасить задолженность по зарплате в “Николаевском судостроительном заводе”. Однако этого не было сделано.
Как сообщал УНН, Кабмин обязал выплатить долги рабочим Николаевского судостроительного завода до 25 декабря.