Гройсман заявив, що не підробляв диплом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вчився заочно, а свій диплом про вищу освіту не підробляв. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Звісно, не підробляв. Тому що диплом справжній і чесний. Так, я навчався заочно, бо, як і багато хто, рано створив сім'ю і мав її забезпечувати, тому і паралельно працював", - сказав він.
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"А тим, хто хотів мене дискредитувати за допомогою фейків, скажу лише одне - своєю нікчемною брехнею ви поваги не здобудете!" - резюмував Прем’єр.
Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ повідомляли, що ГПУ закрила кримінальне провадження щодо можливого підроблення диплому про вищу освіту Володимиром Гройсманом.