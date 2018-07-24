Гройсман заявил, что не подделывал диплом

"Конечно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал", - сказал он.

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"А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите!" - резюмировал Премьер.

Напомним, сегодня в СМИ сообщали, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении возможного подлога диплома о высшем образовании Владимиром Гройсманом.