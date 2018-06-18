Гройсман закликав коаліцію подати кандидатуру на міністра з питань ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав коаліцію надати узгоджену кандидатуру на посаду міністра з питань ветеранів. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Прем’єр-міністр звертається до коаліції з закликом подати узгоджену кандидатуру на посаду міністра”, - зазначив урядовець.
Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Міністерства з питань ветеранів.
Фахівці міністерства у справах ветеранів США можуть увійти до робочої групі з підготовки створення Міністерства у справах ветеранів України.