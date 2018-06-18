Гройсман призвал коалицию подать кандидатуру на министра по вопросам ветеранов

"Премьер-министр обращается к коалиции с призывом подать согласованную кандидатуру на должность министра", - отметил ялен Кабмина.

Ранее Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам ветеранов.

Специалисты министерства по делам ветеранов США могут войти в состав рабочей группы по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины.