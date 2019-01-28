Гройсман у Норвегії застеріг від російської агресії у Балтійському морі

"Питання повернення захоплених 24 українських моряків, повернення наших суден, питання економічних втрат України через дії Росії в регіоні заслуговують на прискіпливу увагу всіх міжнародних партнерів. Не варто виключати, що Москва у майбутньому захоче використати аналогічне прикриття необхідності "забезпечення належної безпеки об’єктів критичної інфраструктури" для виправдання своїх агресивних дій в інших регіонах. Наприклад, у Балтійському морі – регіоні будівництва вельми небезпечного з політичної точки зору газопроводу "Північний потік-2", - заявив Гройсман, наголосивши, що сьогодні не лише український Донбас, а й Азовське море стали фронтом російської агресії проти України.

Доказом цьому, впевнений Прем'єр, служить активна мілітаризація окупованого Криму, де лише присутність військовослужбовців зросла більше ніж удвічі.

"Саме тому ми закликаємо наших партнерів продовжувати політико-дипломатичний та санкційний тиск на РФ до повного відновлення територіальної цілісності України", – сказав Гройсман.

Зі свого боку Ерна Солберг запевнила, що уряд Норвегії був і залишається твердим у питанні захисту суверенітету України і підтримці українських реформ.

Гройсман зауважив, що Україна високо цінує тверду та послідовну позицію Норвегії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "І відзначаємо, що наміри Кремля вплинути на президентські та парламентські вибори в Україні та ЄС вимагають мобілізації зусиль усіх членів євроатлантичної спільноти", – додав Гройсман.

Нагадаємо, Норвегія підтримує санкції проти Росії.