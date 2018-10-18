Гройсман спрогнозував дефіцит робочої сили

"Ми розуміємо, що нові технології вступають у конфлікт з кількістю робочих місць. Але це означає, що в нас є і багато інших секторів. І ми якщо сьогодні подивимося офіційну статистику – безробіття в Україні офіційно падає. Це означає те, що ми в середньостроковій перспективі будемо мати дефіцит робочої сили", - переконаний Прем’єр.

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При цьому він очікує збереження позитивної тенденції зростання економіки.

"Потенціал економіки України на сьогодні виглядає безмежно. Ми маємо за 10 місяців безпрецедентне постійне зростання національної економіки. Ми у другому кварталі показали більше 3,8% зростання економіки. Я глибоко переконаний у тому, що ця тенденція буде утримуватися", - сказав Прем’єр.

За словами очільника уряду, для зміцнення економіки наша держава потребує інвестицій.

"Хочу підкреслити, що для українського уряду, Президента, парламенту дуже важливий не тільки обсяг інвестицій, а важливо успішність цих інвестицій", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, НБУ розповів, що може похитнути українську економіку у найближчі роки.