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Гройсман сподівається, що Держбюджет-2018 ухвалять вже завтра

Гройсман сподівається, що Держбюджет-2018 ухвалять вже завтра

Київ • УНН

 • 10187 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Державний бюджет України на 2018 рік має бути ухвалено вже завтра. Про це заявив у середу, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду, передає кореспондент УНН.

“7 грудня — дата прийняття бюджету. Від цього рішення залежить, як ми проведемо рік, як будуть профінансовані усі пріоритетні сфери: безпека, охорона здоров’я, освіта, економіка, енергетика. Бюджет на 2018 рік якісний та збалансований, його називають бюджетом розвитку, бюджетом економічного зростання. Цього разу, ми маємо шанс ухвалити його завчасно, а не “під ялиночку”, — підкреслив Гройсман.

Прем’єр переконаний, що Держбюджет-2018 забезпечить всебічний розвиток країни.

Як повідомляв УНН, уряд планує збільшити мінімальну зарплату до 4100 грн не пізніше осені 2018 року.

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