Гройсман сподівається, що Держбюджет-2018 ухвалять вже завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Державний бюджет України на 2018 рік має бути ухвалено вже завтра. Про це заявив у середу, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду, передає кореспондент УНН.
“7 грудня — дата прийняття бюджету. Від цього рішення залежить, як ми проведемо рік, як будуть профінансовані усі пріоритетні сфери: безпека, охорона здоров’я, освіта, економіка, енергетика. Бюджет на 2018 рік якісний та збалансований, його називають бюджетом розвитку, бюджетом економічного зростання. Цього разу, ми маємо шанс ухвалити його завчасно, а не “під ялиночку”, — підкреслив Гройсман.
Прем’єр переконаний, що Держбюджет-2018 забезпечить всебічний розвиток країни.
Як повідомляв УНН, уряд планує збільшити мінімальну зарплату до 4100 грн не пізніше осені 2018 року.