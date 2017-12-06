Гройсман надеется, что Госбюджет-2018 примут уже завтра

"7 декабря - дата принятия бюджета. От этого решения зависит, как мы проведем год, как будут профинансированы все приоритетные сферы: безопасность, здравоохранение, образование, экономика, энергетика. Бюджет на 2018 качественный и сбалансированный, его называют бюджетом развития, бюджетом экономического роста. На этот раз, мы имеем шанс принять его раньше, а не "под елочку", - подчеркнул Гройсман.

Премьер убежден, что Госбюджет-2018 обеспечит всестороннее развитие страны.

Как сообщал УНН, правительство планирует увеличить минимальную зарплату до 4100 грн не позднее осени 2018 года.