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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107826 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125490 просмотра

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Гройсман надеется, что Госбюджет-2018 примут уже завтра

Гройсман надеется, что Госбюджет-2018 примут уже завтра

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Государственный бюджет Украины на 2018 год должен быть принят уже завтра. Об этом заявил в среду, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"7 декабря - дата принятия бюджета. От этого решения зависит, как мы проведем год, как будут профинансированы все приоритетные сферы: безопасность, здравоохранение, образование, экономика, энергетика. Бюджет на 2018 качественный и сбалансированный, его называют бюджетом развития, бюджетом экономического роста. На этот раз, мы имеем шанс принять его раньше, а не "под елочку", - подчеркнул Гройсман.

Премьер убежден, что Госбюджет-2018 обеспечит всестороннее развитие страны.

Как сообщал УНН, правительство планирует увеличить минимальную зарплату до 4100 грн не позднее осени 2018 года.

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