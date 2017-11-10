Гройсман: рейдерство в Україні повинно жорстко каратися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна має запровадити юридичне врегулювання жорсткої відповідальності за рейдерство. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на початку засідання Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.
“Щодо рейдерів. В юридичному врегулюванні, в законодавсті, треба передбачити дуже жорстку відповідальність за тих, хто хоча б наблизиться до майна інших”, — сказав В.Гройсман.
Він додав, що для боротьби з рейдерством уряд утворив “антирейдерський штаб”, який координує перший віце-прем’єр міністр Віталій Ярема разом зі своїми колегами з комітета.
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“Також зараз ми працюємо з місцевими органами правопорядку для того, щоб не допускати таких проявів (рейдерства)”, — зазначив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, президент анонсував закон про протидію земельному рейдерству.