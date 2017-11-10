Гройсман: рейдерство в Украине должно жестко наказываться

"По поводу рейдеров. В юридическом урегулировании, в законодавсте, надо предусмотреть очень жесткую ответственность за тех, кто хотя бы приблизится к имуществу других", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что для борьбы с рейдерством правительство создало "антирейдерский штаб", который координирует первый вице-премьер министр Виталий Ярема вместе со своими коллегами из комитета.

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"Также сейчас мы работаем с местными органами правопорядка для того, чтобы не допускать таких проявлений (рейдерства)", - отметил премьер-министр.

Напомним, президент анонсировал закон о противодействии земельному рейдерству.