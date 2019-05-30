Гройсман прокоментував відмову Ради звільнити його

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Рішення голови уряду подати у відставку не було емоційним, а крім того, він не перекладав свою відповідальність на інших. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи з парламентської трибуни після голосування по своїй відставці, передає кореспондент УНН.

"Моє рішення було не емоцією, а позицією. І ще одне – я ніколи у своєму житті не скидав ні на кого свою відповідальність", - зазначив Гройсман.

За його словами, робота голови Кабінету міністрів дуже важка, втім часто критика урядовців з боку парламентарів об’єктивна. Однак дуже часто народні депутати висловлюють необґрунтовані зауваження до дій Кабміну.

При цьому він подякував усім парламентарям за голосування. Перед голосуванням він зазначив, що не тримається за посаду і прийме будь-яке рішення народних депутатів.

Нагадаємо, більшість народних депутатів України проголосували проти проекту постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана

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