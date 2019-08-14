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Гройсман прокоментував новий закон про столицю

Гройсман прокоментував новий закон про столицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У новому законі про столицю мають бути чітко розписані повноцінні повноваження міського голови та конкретизовано повноваження державної влади. Про це заявив Прем’єр-міністра України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"(Потрібно, щоб – ред.) чітко було розписано, що таке місцеве самоврядування, повноцінні повноваження міського голови, а з іншого боку були б повноцінно відображені повноваження державної влади. І цей баланс має бути забезпечений новим законом про столицю",- сказав Гройсман.

За його словами, у новому законі про столицю також має бути конкретизовано, що таке місцеве самоврядування.

"Тому сподіваюся, що у рамках реформи децентралізації новий закон про столицю буде напрацьований новим парламентом, урядом та реалізований", - додав він.

Нагадаємо, проект змін до закону про столицю, що розробляється у "Слузі народу", визначає зони відповідальності Київради, райрад та виконкомів, а також КМДА, або ж префектури.

Раніше Офіс Зеленського направив у Кабмін листа щодо подання на звільнення голови КМДА. Наразі Кабмін вирішив не розглядати звільнення Кличка.

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