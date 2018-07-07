Гройсман про Лук'яненка: все життя присвятив служінню Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Левко Лук'яненко - людина, яка все своє життя присвятила служінню України. Про це у Twitter написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Помер Левко Лук'яненко. Людина, яка все своє життя присвятила служінню України. Боротьбі за її волю і Незалежність. Справжній Герой України. Спочивайте з миром, Левко Григоровичу...", - написав Гройсман.
Як повідомляв УНН, відомий український дисидент Левко Лук’яненко помер на 89-му році життя.
Сьогодні колишній радянський дисидент Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.
Помер Левко Лук'яненко. Людина, яка все своє життя присвятила служінню України. Боротьбі за її волю і Незалежність. Справжній Герой України.
Спочивайте з миром, Левко Григоровичу... pic.twitter.com/or98TYuJyS