Гройсман про Лук'яненка: все життя присвятив служінню Україні

"Помер Левко Лук'яненко. Людина, яка все своє життя присвятила служінню України. Боротьбі за її волю і Незалежність. Справжній Герой України. Спочивайте з миром, Левко Григоровичу...", - написав Гройсман.

Як повідомляв УНН, відомий український дисидент Левко Лук’яненко помер на 89-му році життя.

Сьогодні колишній радянський дисидент Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.

Помер Левко Лук'яненко. Людина, яка все своє життя присвятила служінню України. Боротьбі за її волю і Незалежність. Справжній Герой України.

Спочивайте з миром, Левко Григоровичу... pic.twitter.com/or98TYuJyS