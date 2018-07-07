Гройсман о Лукьяненко: всю жизнь посвятил служению Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Левко Лукьяненко - человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Об этом в Twitter написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич ...", - написал Гройсман.
Как сообщал УНН, известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.
Сегодня бывший советский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию.
Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины.
Покойся с миром, Левко Григорьевич ... pic.twitter.com/or98TYuJyS