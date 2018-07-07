Гройсман о Лукьяненко: всю жизнь посвятил служению Украине

"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич ...", - написал Гройсман.

Как сообщал УНН, известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.

Сегодня бывший советский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию.

Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины.

Покойся с миром, Левко Григорьевич ... pic.twitter.com/or98TYuJyS