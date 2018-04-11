Гройсман попросив ГПУ та САП перевірити зловживання у надрокористуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Україна направив листи до Генпрокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із вимогою перевірити інформацію щодо надання родовищ літію у користування наближеним до влади особам без будь-яких конкурентних засад. Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"З'явилась інформація, що родовища літію надали у користування наближеним до влади особам без будь-яких конкурсів, без конкурентних засад. Сьогодні я підписав листа на Генпрокуратуру та Антикорупційну прокуратуру із проханням провести ретельну перевірку цих фактів. Якщо вони підтвердяться, то має бути жорстка відповідальність", - наголосив Гройсман.
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Він також додав, що, імовірно, сьогодні підпише постанову №615.
"Я думаю, що вже сьогодні підпишу 615-у постанову. Вона буде підписана і опублікована. Всі учасники ринку повинні мати доступ до геоданих, на ринкових засадах отримувати ліцензії на добування копалин. Ми не маємо миритись з тим, що у певних сферах в Україні створились закриті клуби", - підкреслив Прем'єр.
Нагадаємо, минулого року Держгеонадра видали спецдозволів на понад 2 млрд грн.