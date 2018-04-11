Гройсман попросил ГПУ и САП проверить злоупотребления в недропользовании

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины направил письма в Генпрокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с требованием проверить информацию о предоставлении месторождений лития в пользование приближенным к власти лицам без каких-либо конкурентных основ. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Появилась информация, что месторождения лития предоставили в пользование приближенным к власти лицам без каких-либо конкурсов, без конкурентных основ. Сегодня я подписал письмо в Генпрокуратуру и Антикоррупционную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку этих фактов. Если они подтвердятся, то должна быть жесткая ответственность", - подчеркнул Гройсман.

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Он также добавил, что, вероятно, сегодня подпишет постановление №615.

"Я думаю, что уже сегодня подпишу 615-е постановление. Оно будет подписано и опубликовано. Все участники рынка должны иметь доступ к геоданным, на рыночных принципах получать лицензии на добычу ископаемых. Мы не будем мириться с тем, что в определенных сферах в Украине создались закрытые клубы", - подчеркнул Премьер.

В прошлом году Госгеонедра выдали спецразрешений на более 2 млрд грн.

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