Гройсман попросил ГПУ и САП проверить злоупотребления в недропользовании

"Появилась информация, что месторождения лития предоставили в пользование приближенным к власти лицам без каких-либо конкурсов, без конкурентных основ. Сегодня я подписал письмо в Генпрокуратуру и Антикоррупционную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку этих фактов. Если они подтвердятся, то должна быть жесткая ответственность", - подчеркнул Гройсман.

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Он также добавил, что, вероятно, сегодня подпишет постановление №615.

"Я думаю, что уже сегодня подпишу 615-е постановление. Оно будет подписано и опубликовано. Все участники рынка должны иметь доступ к геоданным, на рыночных принципах получать лицензии на добычу ископаемых. Мы не будем мириться с тем, что в определенных сферах в Украине создались закрытые клубы", - подчеркнул Премьер.

В прошлом году Госгеонедра выдали спецразрешений на более 2 млрд грн.