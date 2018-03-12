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Гройсман пообіцяв вивести бізнес із тіні та мінімізувати вплив монополій

Київ • УНН

 • 7189 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні необхідно проводити детінізацію бізнесу, а також обмежити вплив монополій на економіку України. Про це під час “Діалогу влади та бізнесу” сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Треба проводити детінізацію бізнесу, адже будь-який сірий, будь-який нелегальний бізнес стримує наш економічний розвиток, а також позбавляє можливості до конкурентного розвитку будь-якої сфери, починаючи від легкої промисловості та завершуючи космічними технологіями”, — сказав прем’єр.

Він наголосив, що Україна має можливості це змінити.

“Для цього потрібна законодавча підтримка. На початку року ми сформулювали перелік із 35 законів, 3 із яких уже ухвалені. Це означає, що ще 32 рішення ми можемо ухвалити цього року і це дасть поштовх до розвитку економіки”, — додав Гройсман.

За його словами, правильні рішення, які дозволять адмініструвати бізнес, і чесний бізнес буде отримувати можливість якісно працювати без відчуття будь-якого зовнішнього тиску, забезпечать можливість рухатись до економічного зростання.

Він також звернув увагу на те, що не треба залишати поза увагою українських монополістів, які так чи інакше намагаються створювати умови, наприклад у енергетиці, щоб стримувати інвестиції через непомірні вимоги до різноманітних інфраструктурних речей.

“Тому в розрізі регіональної політики уряду якраз є пріоритет, що на місцях влада має створювати, в тому числі через державне фінансування, необхідну інфраструктуру для використання самим бізнесом”, — уточнив Гройсман.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (№4666).

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