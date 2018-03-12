Гройсман пообещал вывести бизнес из тени и минимизировать влияние монополий

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине необходимо проводить детенизацию бизнеса, а также ограничить влияние монополий на экономику Украины. Об этом во время “Диалога власти и бизнеса” сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.