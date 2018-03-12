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Гройсман пообещал вывести бизнес из тени и минимизировать влияние монополий

Гройсман пообещал вывести бизнес из тени и минимизировать влияние монополий

Киев  •  УНН

 • 7189 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине необходимо проводить детенизацию бизнеса, а также ограничить влияние монополий на экономику Украины. Об этом во время “Диалога власти и бизнеса” сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

“Надо проводить детенизацию бизнеса, ведь любой серый, любой нелегальный бизнес сдерживает наше экономическое развитие, а также лишает возможности для конкурентного развития любую сферу, начиная от легкой промышленности и заканчивая космическими технологиями”, — сказал премьер.

Он отметил, что у Украины есть возможности это изменить.

“Для этого нужна законодательная поддержка. В начале года мы сформулировали перечень из 35 законов, 3 из которых уже приняты. Это значит, что еще 32 решения мы можем принять в этом году и это даст толчок к развитию экономики”, - добавил Гройсман.

По его словам, правильные решения, которые позволят администрировать бизнес и честный бизнес будет получать возможность качественно работать без ощущения какого-либо внешнего давления, обеспечат возможность двигаться к экономическому росту.

Он также обратил внимание на то, что не надо оставлять без внимания украинских монополистов, которые так или иначе пытаются создавать условия, например в энергетике, чтобы сдерживать инвестиции через непомерные требования к различным инфраструктурным вещам.

“Поэтому в разрезе региональной политики правительства приоритет как раз в том, чтобы на местах власть создавала, в том числе через государственное финансирование, необходимую инфраструктуру для использования самим бизнесом”, — уточнил Гройсман.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью” (№ 4666).

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