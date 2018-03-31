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Гройсман подав е-декларацію: доходи зросли на 1,3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2017 рік, вказавши у ній доходи у понад 17 мільйонів гривень, що на 1,3 млн грн більше, ніж роком раніше, передає УНН.

Так, загальна сума нарахованого доходу, згідно з наведеними прес-службою уряду даними, у порівнянні з минулим роком особливо не змінилась і становила 17 102 320 грн (нарахований дохід у 2016 році становив 15 801 536 грн).

Дохід складався із заробітної плати на посаді Прем'єр-міністра – понад 435 647 грн, доходів від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 150 000 грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) – 8 797 630 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 грн.

У минулому році також не відбулось суттєвих змін в переліку нерухомого майна, яке належить очільнику уряду.

Нагадаємо, в е-декларації Президента Порошенка вказано витрати на відпустку та "мінус" 430 тис. дол. на рахунках.

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