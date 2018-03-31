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Гройсман подал э-декларацию: доходы выросли на 1,3 млн грн

Гройсман подал э-декларацию: доходы выросли на 1,3 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12119 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 года, указав в ней доходы в более чем 17 миллионов гривен, что на 1,3 млн грн больше, чем годом ранее, передает УНН.

Общая сумма начисленного дохода, согласно приведенным пресс-службой правительства данным, по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17 102 320 грн (начисленный доход в 2016 году составил 15 801 536 грн).

Доход состоял из заработной платы в должности Премьер-министра - более 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5 150 000 грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) - 8 797 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах - 2 719 044 грн.

В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

Напомним, в электронной декларации Президента Порошенко указано расходы на отпуск и "минус" 430 тыс. долл. на счетах.

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