Гройсман: питання антикорупційного суду буде пріоритетним у 2018 році

За словами В.Гройсмана, він додав статтю витрат на запровадження і роботу незалежного антикорупційного суду до Держбюджету України на 2018 рік і має гарантії від Президента Петра Порошенка, що це питання буде пріоритетним.

На думку Прем’єра, через порушену систему правосуддя в Україні, протягом трьох років колишньому президенту Віктору Януковичу та його колу не було пред'явлено звинувачення, а викрадені ними гроші не було повністю відшкодовані.

"Я, як і більшість українців, хочу бачити справедливість. Янукович повинен нести відповідальність за смерть Небесної Сотні та за шкоду країні", - сказав він, додавши, що зараз Генеральна прокуратура проводить розслідування справи.

Нагадаємо, 20 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що закликав усі фракції сформувати робочу групу для розробки законопроекту про антикорупційний суд, який має бути підготовлений за кілька тижнів.