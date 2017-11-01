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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43449 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110020 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101176 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104052 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103409 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87383 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103271 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 101868 просмотра

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Гройсман: создание антикоррупционного суда будет приоритетным в 2018 году

Гройсман: создание антикоррупционного суда будет приоритетным в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 9916 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Независимый антикоррупционный суд в Украине заработает в 2018 году. В Госбюджете на следующий год предусмотрено соответствующую статью о расходах, связанных с этим органом. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман изданию Atlantic Council, передает УНН.

По словам В.Гройсмана, он добавил статью расходов на внедрение и работу независимого антикоррупционного суда в Госбюджет Украины на 2018 год и есть гарантии от Президента Петра Порошенко, что этот вопрос будет приоритетным.

По мнению Премьера, из-за нарушенной систему правосудия в Украине, в течение трех лет бывшему президенту Виктору Януковичу и его кругу не было предъявлено обвинение, а похищенные ими деньги не были полностью возмещены.

"Я, как и большинство украинцев, хочу видеть справедливость. Янукович должен нести ответственность за смерть Небесной Сотни и за вред стране", - сказал он, добавив, что сейчас Генеральная прокуратура проводит расследование дела.

Напомним, 20 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суде, который должен быть подготовлен за несколько недель.

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