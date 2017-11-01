Гройсман: создание антикоррупционного суда будет приоритетным в 2018 году

По словам В.Гройсмана, он добавил статью расходов на внедрение и работу независимого антикоррупционного суда в Госбюджет Украины на 2018 год и есть гарантии от Президента Петра Порошенко, что этот вопрос будет приоритетным.

По мнению Премьера, из-за нарушенной систему правосудия в Украине, в течение трех лет бывшему президенту Виктору Януковичу и его кругу не было предъявлено обвинение, а похищенные ими деньги не были полностью возмещены.

"Я, как и большинство украинцев, хочу видеть справедливость. Янукович должен нести ответственность за смерть Небесной Сотни и за вред стране", - сказал он, добавив, что сейчас Генеральная прокуратура проводит расследование дела.

Напомним, 20 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суде, который должен быть подготовлен за несколько недель.