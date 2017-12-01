Гройсман очікує інфляцію у 11,2% за підсумками 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман очікує, що за підсумками 2017 року інфляція становитиме 11,2%. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“За підсумками цього року інфляція становитиме 11,2%”, — зазначив очільник уряду.
В.Гройсман очікує, що за підсумками наступного року інфляція становитиме 9%, а зведений бюджет буде збільшено до понад трильйона гривень.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на ухвалення доопрацьованого Державного бюджету на 2018 рік у парламенті 7 грудня 2017 року.