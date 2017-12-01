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Гройсман очікує інфляцію у 11,2% за підсумками 2017 року

Гройсман очікує інфляцію у 11,2% за підсумками 2017 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман очікує, що за підсумками 2017 року інфляція становитиме 11,2%. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“За підсумками цього року інфляція становитиме 11,2%”, — зазначив очільник уряду.

В.Гройсман очікує, що за підсумками наступного року інфляція становитиме 9%, а зведений бюджет буде збільшено до понад трильйона гривень.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на ухвалення доопрацьованого Державного бюджету на 2018 рік у парламенті 7 грудня 2017 року.

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