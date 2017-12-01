Гройсман ожидает инфляцию в 11,2% по итогам 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что по итогам 2017 года инфляция составит 11,2%. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"По итогам этого года инфляция составит 11,2%", - отметил глава правительства.
В.Гройсман ожидает, что по итогам следующего года инфляция составит 9%, а сводный бюджет будет увеличен до более триллиона гривен.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие доработанного государственного бюджета на 2018 год в парламенте 7 декабря 2017 года.