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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 49702 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 30554 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 42700 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 54232 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109358 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 113083 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 137499 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107247 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108684 просмотра

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Гройсман ожидает инфляцию в 11,2% по итогам 2017 года

Гройсман ожидает инфляцию в 11,2% по итогам 2017 года

Киев  •  УНН

 • 12079 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что по итогам 2017 года инфляция составит 11,2%. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"По итогам этого года инфляция составит 11,2%", - отметил глава правительства.

В.Гройсман ожидает, что по итогам следующего года инфляция составит 9%, а сводный бюджет будет увеличен до более триллиона гривен.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие доработанного государственного бюджета на 2018 год в парламенте 7 декабря 2017 года.

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