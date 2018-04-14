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Гройсман націлився на внесення дендропарку "Софіївка" у спадщину ЮНЕСКО

Гройсман націлився на внесення дендропарку "Софіївка" у спадщину ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 18287 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Держава цього року виділить на оновлення національного дендрологічного парку "Софіївка" в місті Умані 75 млн грн, зміни у парку дозволять внести його до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Про це написав у Twitter Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Національний дендрологічний парк "Софіївка". Місце, в якому хоча б раз у житті побував ледве не кожен українець. Цього року ми знайшли можливість допомогти парку – виділяємо 75 млн грн на реалізацію одразу декількох проектів", - написав очільник уряду.

Гройсман розповів, що у парку невдовзі з’являться японський сад, українська садиба, водоспад зі штучним озером. Також, уточнив він, буде профінансовано встановлення пам’ятників та скульптур і будівництво необхідних інженерних мереж.

"Все це дозволить не тільки оновити парк, а й внести його до Списку світової спадщини ЮНЕСКО", - резюмував Прем’єр.

Нагадаємо, парк "Кіото", який знаходиться в Деснянському районі Києва, можуть включити до природно-заповідного фонду України

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