Гройсман нацелился на внесение дендропарка "Софиевка" в наследие ЮНЕСКО

"Национальный дендрологический парк "Софиевка". Место, в котором хотя бы раз в жизни побывал чуть ли не каждый украинец. В этом году мы нашли возможность помочь парку - выделяем 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов", - написал глава правительства.

Гройсман рассказал, что в парке вскоре появятся японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером. Также, уточнил он, будет профинансировано установление памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей.

"Все это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО", - резюмировал Премьер.

Напомним, парк "Киото", который находится в Деснянском районе Киева, могут включить в природно-заповедный фонд Украины.