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Гройсман нацелился на внесение дендропарка "Софиевка" в наследие ЮНЕСКО

Гройсман нацелился на внесение дендропарка "Софиевка" в наследие ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

 • 18286 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Государство в этом году выделит на обновление национального дендрологического парка "Софиевка" в городе Умань 75 млн грн, изменения в парке позволят внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Об этом написал в Twitter Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Национальный дендрологический парк "Софиевка". Место, в котором хотя бы раз в жизни побывал чуть ли не каждый украинец. В этом году мы нашли возможность помочь парку - выделяем 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов", - написал глава правительства.

Гройсман рассказал, что в парке вскоре появятся японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером. Также, уточнил он, будет профинансировано установление памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей.

"Все это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО", - резюмировал Премьер.

Напомним, парк "Киото", который находится в Деснянском районе Киева, могут включить в природно-заповедный фонд Украины.

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