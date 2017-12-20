Гройсман доручив провести кілька розслідувань щодо роботи Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уряд доручив провести службове розслідування щодо наказу Міністерства інфраструктури про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом та пов’язані з ними послуги. Про це заявив на засідання уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Уряд доручає провести службове розслідування щодо наказу Мінінфраструктури, який передбачає дерегуляцію вагонної складової тарифу. Даю 10 днів на розслідування”, — наголосив В.Гройсман.
Зазначимо, наказ досі не підписаний, через що скасування регулювання тарифу з боку держави так і не відбулося.
Крім того, В.Гройсман дав доручення провести розслідування щодо блокування тендерів “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, Прем'єр заявив, що динаміка зростання ВВП у 2018 році залежить від Укрзалізниці.