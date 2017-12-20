Гройсман поручил провести несколько расследований по работе Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Правительство поручило провести служебное расследование относительно приказа Министерства инфраструктуры о внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом и связанные с ними услуги. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Правительство поручает провести служебное расследование по приказу Мининфраструктуры, предусматривающее дерегуляцию вагонной составляющей тарифа. Даю 10 дней на расследование", - подчеркнул В.Гройсман.
Отметим, приказ еще не подписан, из-за чего отмена регулирования тарифа со стороны государства так и не произошла.
Кроме того, В.Гройсман дал поручение провести расследование по блокированию тендеров "Укрзализныци".
Напомним, Премьер заявил, что динамика роста ВВП в 2018 году зависит от Укрзализныци.