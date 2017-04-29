Гроші В.Януковича не повинні піти в офшори – В.Рабінович

При цьому політик зазначив, що за конфіскованими грошима необхідно ретельно стежити, щоб вони дійсно були спрямовані в бюджет України, а не опинилися на офшорних рахунках чиновників.



“Конфісковані гроші Януковича — це не здобуті нами гроші. Це Янукович украв їх в України, а ми забираємо в нього. Тобто це наші народні гроші, які повинні бути спрямовані на підвищення соціальних стандартів. Тому я наполягаю, що принциповим питанням має бути, куди підуть ці 1,5 млрд доларів. Якщо вони підуть на підвищення соціальних стандартів, про що говорилося неодноразово, якщо я завтра побачу, що пенсіонерам підняли удвічі пенсію, — ось тоді я буду знати, куди пішли конфісковані гроші. А якщо вони знову розчиняться в офшорах, то тут уже буде інше питання і його буде задавати вже нова влада”, - зазначив В.Рабінович.



Крім того, лідер партії “За життя” підкреслив, що, на його думку, влада зобов’язана пояснити всі подробиці цієї справи, щоб розподіл конфіскованих коштів був прозорим і відповідав закону.

“Сьогодні навколо цього питання склалася не зовсім зрозуміла ситуація. І все тому, що немає ніякої конкретної інформації про походження цих грошей, крім як "забрали у близьких до Януковича фірм 1,5 млрд доларів". Я цьому тільки радий. Але покажіть, будь ласка, ці близькі фірми, що за люди за ними стоять. Невже в цьому є якась проблема? А якщо нам не кажуть, то в мене, як завжди щодо цієї влади, виникають цілком законні запитання: де взяли, у кого взяли і куди підуть?”- зазначив В.Рабінович.

Він додав, що вже подав відповідний запит.



“Я направив депутатський запит із проханням пояснити мені дві речі: куди підуть ці гроші (нам обіцяли, що вони підуть на підвищення соціальних стандартів) і походження цих грошей. Відповідно до закону, відповіді на свої питання я повинен отримати протягом 15 днів, і тоді я зможу пояснити і прокоментувати більш детально”.



Нагадаємо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала рахунки нерезидентних компаній, пов’язаних із В.Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і близькими до них громадянами. Після низки судових розглядів стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскувати заарештовані 1,5 млрд дол., що належали оточенню екс-президента В.Януковича.