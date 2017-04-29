Гроші В.Януковича не повинні піти в офшори – В.Рабінович
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. 1,5 млрд доларів, які належали оточенню президента-втікача Віктора Януковича, необхідно спрямувати на підвищення соціальних стандартів у країні. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини та лідер політичної партії “За життя” Вадим Рабінович, коментуючи рішення суду останньої інстанції, яке дозволяє повернути заарештовані кошти до держбюджету, повідомляє УНН.
При цьому політик зазначив, що за конфіскованими грошима необхідно ретельно стежити, щоб вони дійсно були спрямовані в бюджет України, а не опинилися на офшорних рахунках чиновників.
“Конфісковані гроші Януковича — це не здобуті нами гроші. Це Янукович украв їх в України, а ми забираємо в нього. Тобто це наші народні гроші, які повинні бути спрямовані на підвищення соціальних стандартів. Тому я наполягаю, що принциповим питанням має бути, куди підуть ці 1,5 млрд доларів. Якщо вони підуть на підвищення соціальних стандартів, про що говорилося неодноразово, якщо я завтра побачу, що пенсіонерам підняли удвічі пенсію, — ось тоді я буду знати, куди пішли конфісковані гроші. А якщо вони знову розчиняться в офшорах, то тут уже буде інше питання і його буде задавати вже нова влада”, - зазначив В.Рабінович.
Крім того, лідер партії “За життя” підкреслив, що, на його думку, влада зобов’язана пояснити всі подробиці цієї справи, щоб розподіл конфіскованих коштів був прозорим і відповідав закону.
“Сьогодні навколо цього питання склалася не зовсім зрозуміла ситуація. І все тому, що немає ніякої конкретної інформації про походження цих грошей, крім як "забрали у близьких до Януковича фірм 1,5 млрд доларів". Я цьому тільки радий. Але покажіть, будь ласка, ці близькі фірми, що за люди за ними стоять. Невже в цьому є якась проблема? А якщо нам не кажуть, то в мене, як завжди щодо цієї влади, виникають цілком законні запитання: де взяли, у кого взяли і куди підуть?”- зазначив В.Рабінович.
Він додав, що вже подав відповідний запит.
“Я направив депутатський запит із проханням пояснити мені дві речі: куди підуть ці гроші (нам обіцяли, що вони підуть на підвищення соціальних стандартів) і походження цих грошей. Відповідно до закону, відповіді на свої питання я повинен отримати протягом 15 днів, і тоді я зможу пояснити і прокоментувати більш детально”.
Нагадаємо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала рахунки нерезидентних компаній, пов’язаних із В.Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і близькими до них громадянами. Після низки судових розглядів стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскувати заарештовані 1,5 млрд дол., що належали оточенню екс-президента В.Януковича.