Деньги В.Януковича не должны пойти в офшоры - В.Рабинович

При этом политик отметил, что за конфискованными деньгами необходимо тщательно следить, чтобы они действительно были направлены в бюджет Украины, а не оказались на офшорных счетах чиновников.



“Конфискованные деньги Януковича — это не добытые нами деньги. Это Янукович украл их у Украины, а мы забираем у него. То есть это наши народные деньги, которые должны быть направлены на повышение социальных стандартов. Поэтому я настаиваю, что принципиальным вопросом должно быть, куда пойдут эти 1,5 млрд долларов. Если они пойдут на повышение социальных стандартов, о чем говорилось неоднократно, если я завтра увижу, что пенсионерам подняли в два раза пенсию, — вот тогда я буду знать, куда ушли конфискованные деньги. А если они опять растворятся в офшорах, то здесь уже будет другой вопрос и его будет задавать уже новая власть”, — отметил Вадим Рабинович.



Кроме того, лидер партии “За життя” подчеркнул, что, по его мнению, власть обязана объяснить все подробности этого дела, чтобы распределение конфискованных средств было прозрачным и соответствовало закону.

“Сегодня вокруг этого вопроса сложилась не совсем понятная ситуация. И все потому, что нет никакой конкретной информации о происхождении этих денег, кроме как „забрали у близких Януковичу фирм 1,5 млрд долларов“. Я этому только рад. Но покажите, пожалуйста, эти близкие фирмы, что за люди за ними стоят. Неужели в этом есть какая-то проблема? А раз нам не говорят, то у меня, как всегда относительно этой власти, возникают вполне законные вопросы: где взяли, у кого взяли и куда пойдут?” — отметил Вадим Рабинович.

Он добавил, что уже подал соответствующий запрос.



“Я направил депутатский запрос с просьбой объяснить мне две вещи: куда пойдут эти деньги (нам обещали, что они пойдут на повышение социальных стандартов) и происхождение этих денег. Согласно закону, ответы на свои вопросы я должен получить в течение 15 дней, и тогда я смогу объяснить и прокомментировать более детально”.



Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала счета нерезидентных компаний, связанных с В.Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и близкими к ним гражданами. После череды судебных разбирательств стало известно, что суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные 1,5 млрд долл., принадлежавших окружению экс-президента В.Януковича.