Гроші українських футбольних клубів спустили на корупційний проект - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські футбольні клуби в примусовому порядку позбавили 2 млн євро, виділених їм УЄФА. Гроші були витрачені колишнім керівництвом ФФУ на проект навчально-тренувальної бази для національних збірних, яка так і не був побудований. Про це йдеться в публікації "Главкому", передає УНН.
У період з сезону 2000-2001 років до сезону 2003-2004 років УЄФА виділила українським клубам “платежі солідарності” на загальну суму в 2 млн євро. Ці гроші клуби передали — нібито добровільно — Федерації футболу України, якій тоді керували Григорій Суркіс та Олександр Бандурко. Гроші мали піти на будівництво під Києвом тренувальної бази для національних збірних — цією базою клуби могли б згодом користуватися, щоб проводити збори. Але гроші, взяті у клубів, пішли в нікуди — в 2010 році від будівництва бази відмовилися. Засоби клубам, зрозуміло, ніхто не повернув.
Тепер українські клуби позбулися своїх законних грошей, які могли б бути витрачені на розвиток інфраструктури для дитячих команд; УЄФА вимагає звіт за розтрачені кошти. Нове керівництво ФФУ ініціювало розслідування щодо ділянки в селі Гореничі, де Суркіс і Бандурко нібито будували базу — і вже з’ясувалося, що там немає нічого, крім рожевого забору, а сама ділянка навіть не належить ФФУ, повідомляє видання.