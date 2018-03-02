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Гроші українських футбольних клубів спустили на корупційний проект - ЗМІ

Гроші українських футбольних клубів спустили на корупційний проект - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські футбольні клуби в примусовому порядку позбавили 2 млн євро, виділених їм УЄФА. Гроші були витрачені колишнім керівництвом ФФУ на проект навчально-тренувальної бази для національних збірних, яка так і не був побудований. Про це йдеться в публікації "Главкому", передає УНН.

У період з сезону 2000-2001 років до сезону 2003-2004 років УЄФА виділила українським клубам “платежі солідарності” на загальну суму в 2 млн євро. Ці гроші клуби передали — нібито добровільно — Федерації футболу України, якій тоді керували Григорій Суркіс та Олександр Бандурко. Гроші мали піти на будівництво під Києвом тренувальної бази для національних збірних — цією базою клуби могли б згодом користуватися, щоб проводити збори. Але гроші, взяті у клубів, пішли в нікуди — в 2010 році від будівництва бази відмовилися. Засоби клубам, зрозуміло, ніхто не повернув.

Тепер українські клуби позбулися своїх законних грошей, які могли б бути витрачені на розвиток інфраструктури для дитячих команд; УЄФА вимагає звіт за розтрачені кошти. Нове керівництво ФФУ ініціювало розслідування щодо ділянки в селі Гореничі, де Суркіс і Бандурко нібито будували базу — і вже з’ясувалося, що там немає нічого, крім рожевого забору, а сама ділянка навіть не належить ФФУ, повідомляє видання.

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