Деньги украинских футбольных клубов спустили на коррупционный проект - СМИ

В период с сезона 2000-2001 годов к сезону 2003-2004 годов УЕФА выделил украинским клубам "платежи солидарности" на общую сумму в 2 млн евро. Эти деньги клубы передали - якобы добровольно - Федерации футбола Украины, которой тогда руководили Григорий Суркис и Александр Бандурко. Деньги должны были пойти на строительство под Киевом тренировочной базы для национальных сборных - этой базой клубы могли бы впоследствии пользоваться, чтобы проводить сборы. Но деньги, взятые у клубов, ушли в никуда - в 2010 году от строительства базы отказались. Средства клубам, разумеется, никто не вернул.

Теперь украинские клубы лишились своих законных денег, которые могли бы быть потрачены на развитие инфраструктуры для детских команд. УЕФА требует отчет за растраченные средства. Новое руководство ФФУ инициировало расследование в отношении участка в селе Гореничи, где Суркис и Бандурко якобы строили базу - и уже выяснилось, что там нет ничего, кроме розового забора, а сам участок даже не принадлежит ФФУ, сообщает издание.