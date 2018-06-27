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Гроші на відпустку від "Лото-Забава": перші акційні 150 тис. грн знайшли свого власника

Київ • УНН

 • 8759 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У неділю, 24 червня, визначився перший переможець літньої акції “Твоя ідеальна відпустка” від “Лото-Забава”, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей "М.С.Л.".

Виграшний білет із додатковою ігровою комбінацією 51544991 було придбано 21 червня, у місті Рені Одеської області.

Переможця запрошують до студії "Лото-Забава" для урочистого вручення призового сертифікату у прямому ефірі.

Також у компанії нагадали, що нова літня акція "Твоя ідеальна відпустка" стартувала 17 червня 2018 року.

"З 24 червня по 19 серпня 2018 року, протягом 9 тиражів, між учасниками літньої акції розігруватимуться додаткові грошові призи загальною сумою в 1 350 000 гривень, тому щонеділі, протягом дії акції, у прямому ефірі виграватимуть додатково по 150 000 гривень", - зазначили в "М.С.Л.".

Нагадаємо, Національний реєстр рекордів України офіційно зафіксував, що найбільша кількість мільйонерів серед гравців в українські державні лотереї з’явилась завдяки “Лото-Забава”. Так, з початку цього року 14 гравців вже стали мільйонерами, а за всю історію цієї лотереї 293 українці виграли від 1 млн гривень та більше.

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