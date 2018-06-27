Деньги на отпуск от "Лото-Забава": первые акционные 150 тыс. грн нашли своего владельца

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В воскресенье, 24 июня, определился первый победитель летней акции "Твоя ідеальна відпустка" от "Лото-Забава", сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Выигрышный билет с дополнительной игровой комбинацией 51544991 был приобретен 21 июня, в городе Рени Одесской области.

Победителя приглашают в студию "Лото-Забава" для торжественного вручения призового сертификата в прямом эфире.

Также в компании напомнили, что новая летняя акция "Твоя ідеальна відпустка" стартовала 17 июня 2018 года.

"С 24 июня по 19 августа 2018 года, в течение 9 тиражей, между участниками летней акции будут разыгрываться дополнительные денежные призы на общую сумму в 1 350 000 гривен, поэтому еженедельно, на время действия акции, в прямом эфире будут выигрывать дополнительно по 150 000 гривен", - отметили в "М.С.Л.".

Напомним, Национальный реестр рекордов Украины официально зафиксировал, что наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские государственные лотереи появилась благодаря "Лото-Забава". Так, с начала этого года 14 игроков уже стали миллионерами, а за всю историю этой лотереи 293 украинца выиграли от 1 млн гривен и больше.

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