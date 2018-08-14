Громадянство загиблих в Генуї поки не оприлюднюють - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Місцева влада поки не оприлюднює громадянство загиблих внаслідок обвалу мосту в італійській Генуї. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич у Twitter, передає УНН.
"Місцева влада поки що не оприлюднює громадянство загиблих у Генуї. Тим часом рятувальні роботи продовжуються", - написав В.Кирилич.
Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
За даними місцевих ЗМІ, в результаті обвалу мосту загинуло 35 осіб. Повідомлень про постраждалих українців наразі не надходило.