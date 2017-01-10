Громадянина Сирії судитимуть за вбивство дружини на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Миколаївщині судитимуть громадянина Сирійської Арабської Республіки за вбивство дружини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Так, 28 липня в напрямку села Щербанівське Вознесенського району на узбіччі дороги був знайдено обгоріле тіло 30-річної жительки м. Вознесенськ.
Правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві жінки її чоловіка.
Встановлено, що в ніч з 27 на 28 липня 2016 року 49-річний чоловік на ґрунті ревнощів вбив дружину, з якою перебував у шлюбі з 2012 року. У подальшому з метою приховання слідів злочину частково спалив її тіло.
На час розгляду кримінального провадження за рішенням суду чоловіку продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За санкцією статті йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.