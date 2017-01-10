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Гражданина Сирии будут судить за убийство жены в Николаевской области

Гражданина Сирии будут судить за убийство жены в Николаевской области

Киев • УНН

 • 7869 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Николаевской области будут судить гражданина Сирийской Арабской Республики за убийство жены. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, 28 июля в направлении села Щербановское Вознесенского района на обочине дороги было найдено обгоревшее тело 30-летней жительницы г. Вознесенск.

Правоохранители задержали по подозрению в убийстве женщины ее мужа.

Установлено, что в ночь с 27 на 28 июля 2016 года 49-летний мужчина на почве ревности убил жену, с которой состоял в браке с 2012 года. В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления частично сжег ее тело.

На время рассмотрения уголовного производства по решению суда мужчине продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

С санкции статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

 

 

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