Громадянин Росії розлив отруйну речовину в грузинському аеропорту: є госпіталізовані

"Співробітники Контррозвідувального управління при Службі державної безпеки Грузії внаслідок оперативно-розшукової та слідчої діяльності затримали громадянина Російської Федерації Дмитра Б. Слідство встановило, що 2 липня 2018 р. Дмитро Б. пролив рідину, що містить шкідливу речовину для здоров'я, в касаційній касі однієї з авіакомпаній у приміщенні вильоту Міжнародного аеропорту Тбілісі", - сказано у повідомлені

Розслідування здійснює Департамент контррозвідки при Державній службі безпеки Грузії.



За інформацією DW, у наслідок інциденту було госпіталізовано 7 осіб. У деяких з них спостерігалися симптоми отруєння, такі як блювота, помутніння свідомості, подразнення слизових очей і ротової порожнини.



Не повідомляється, чи були дії затриманого навмисними. Також немає подробиць про те, яке отруйна речовина могла знаходитися у росіянина.



Нагадаємо, постраждалі в британському місті Еймсбері люди були отруєні нервово-паралітичним речовиною “Новачок”. З таким твердженням виступив у п’ятницю на брифінгу з журналістами шеф контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду Ніл Базу.



Як повідомляв УНН, британська поліція вважає, що до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні цього року причетні двоє людей, які покинули Сполучене Королівство на наступний день. І, скоріше за все знаходяться в Росії.